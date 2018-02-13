13/02/2018 16:00
HDP'li Serpil Kemalbay başkentte gözaltına alındı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eşbaşkanı ve Parti Meclisi üyesi Serpil Kemalbay, Ankara'da gözaltına alındı
Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle 'halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan HDP Parti Meclis üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya'da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kemalbay'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.