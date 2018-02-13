Erdoğan İlker Başbuğ'a sert çıktı 'Yazıklar olsun gereği yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Afrin operasyonuyla ilgili sözlerine yanıt verdi

AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir gazetecinin İlker Başbuğ’un, ‘Afrin siyasete alet edilmesin’ sözlerini hatırlatması üzerine, “Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı’ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun gereği yapılacak” cevabını verdi.