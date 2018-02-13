13/02/2018 15:33


Erdoğan İlker Başbuğ'a sert çıktı 'Yazıklar olsun gereği yapılacak'

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Afrin operasyonuyla ilgili sözlerine yanıt verdi

AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir gazetecinin İlker Başbuğ’un, ‘Afrin siyasete alet edilmesin’ sözlerini hatırlatması üzerine, “Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı’ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun gereği yapılacak” cevabını verdi.


balık tüketimi
Balık tüketen kişiler depresyondan korunuyor
turizm
Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 50 arttı
Caner Erkin
Eski eşler arasında gerilim artınca hakim salonu terk etti
Altan kardeşler
Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın savunmaları alındı
rusya uçak kazası
71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedenini açıkladılar
İlgili Haberler
Serpil Kemalbay

HDP'li Serpil Kemalbay başkentte gözaltına alındı

meral akşener

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanına ABD sorusu

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Berberoğlu'na verilen cezaya tepki

Enis Berberoğlu

Enis Berberoğlu'na verilen ceza belli oldu

Son Dakika Haberleri
balık tüketimi

Balık tüketen kişiler depresyondan korunuyor

turizm

Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 50 arttı

Caner Erkin

Eski eşler arasında gerilim artınca hakim salonu terk etti

Altan kardeşler

Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın savunmaları alındı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’dan hep aynı sözler

Amerika ile sorunlar hep aynı ve dost ve müttefikimizden hep aynı vaatler ve sözler. Bir türlü ortak çıkar noktalarında bir araya gelemiyoruz, buluşamıyoruz Başbakan Yıldırım, konu ...

Devam