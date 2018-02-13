13/02/2018 15:18


CHP liderinden Berberoğlu'na verilen cezaya tepki

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasını asla kabul etmediklerini de ekledi

Olağanüstü Hal'in (OHAL) bütün ağırlığı ile devam ettiğini, 1 milyonu aşkın mağdur aile yaratıldığını, hapishanelerde, daha iddianamesi hazırlanmayan gencecik öğrenciler bulunduğunu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin. Nerede bir mağdur varsa orada CHP vardır." diye konuştu. 

Man Adası belgeleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 2017 tarihli Grup Toplantısı'nda Man Adası belgelerini açıkladığını, "sahtedir" denilmesi üzerine belgeleri savcılığa teslim ettiklerini hatırlattı.

Savcının konuyla ilgili hazırladığı iddianameden bir bölüm okuyan Kılıçdaroğlu, "Şimdi ben Recep Bey'e soruyorum: İstifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmamalısın. Sahte diyordun, avukatın da sahte diyordu. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. Verdik savcıya, hiç birisinin sahte olmadığı çıktı ortaya." dedi.

Enis Berberoğlu hakkındaki karar

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Enis kardeşim hiç üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim, bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin." dedi.

 

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