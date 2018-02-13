13/02/2018 10:33


İlker Başbuğ'un Afrin açıklamasına Bahçeli'den sert tepki

devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada İlker Başbuğ'un Afrin operasyonuyla ilgili sözlerini eleştirdi

Zeytin Dalı harekatının siyasete alet edilmesini eleştiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösteren Bahçeli, " Partimizin Afrin üzerinden siyasi hesaplar yaptığını söyleyenler karaktersizdir. Neymiş, Zeytin Dalı Harekâtı siyasete alet edilmemeliymiş. Bunu söyleyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuş'a sormak lazım. Afrin'i siyasete alet edenler kimlerdir? Kimi kastediyorsun? PKK'ya laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır?  Askerlerimiz operasyondayken PYD'ye selam gönderip, cesaretlendirip, tek söz etmeyenlerin maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacaktır da neyi konuşacak? Kuş ve böcek türlerinden mi bahsedelim?" diye konuştu.


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