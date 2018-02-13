13/02/2018 10:29


Tutuklu vekil Enis Berberoğlu için karar verilecek

Enis Berberoğlu

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı MİT TIR’ları davasının karar duruşması bugün yapılıyor. Berberoğlu duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılıyor

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki karar duruşmasında Berberoğlu’nun, MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yapılan yargılamasının sonuçlandırılması bekleniyor.

Duruşmayı izlemek için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önderliğindeki heyet de adliyeye geldi.

Tutuklu CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde süren davası öncesi açıklama yapan CHP’liler adalet çağrısı yaptı. Adliye önünde yapılan açıklamaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Gamze İlgezdi ve İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldı.

Kaftancıoğlu ve Erkek, Enis Berberoğlu’nun 9 aydan beri haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu söyledi. CHP heyeti “Adalet istiyoruz” dedi.

Berberoğlu duruşma öncesi meslektaşlarına gönderiği mektupta şöyle seslendi:  “Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissederiz ya… İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkûm siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders çıkarır.”

 

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