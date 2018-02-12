Yıldırım ve Merkel görüşmesinin tarihi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Perşembe günü Münih Güvenlik Konferansına katılacak ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek

İki lider arasında yapılacak görüşmelerde Suriye meselesi, Afrin operasyonu, FETÖ ve Almanya ve Türkiye arasındaki son iki yıldan bu yana yaşanan kırılgan ilişkilerin masaya yatırılması planlanıyor.

Başbakan Yıldırım, Merkel ile buluşmasının ardından perşembe günü Güvenlik Konferansına katılmak üzere Münih'e geçecek. Dünyanın en önemli güvenlik politikası toplantısı olan Münih Güvenlik Konferansına yaklaşık 20 hükûmet ve devlet başkanı ile 80 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Merkel bu yıl konferansa katılmayacağı kaydedilirken, ev sahibi Almanya'yı Savunma Bakanı Ursula von der Leyen (CDU) ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) temsil edecek. Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konferansa iştirak etmesi bekleniyor.