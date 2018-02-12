12/02/2018 21:08


HSYK eski Genel Sekreteri FETÖ'den tutuklandı

Mehmet Kaya

Darbe girişiminin ardından FETÖ'ye başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı

Çanakkale’de FETÖ’nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, polis ekipleri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirilen Kaya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Kaya, ifadesinin ardından “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
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