Başbakan Yıldırım 'ABD bir an evvel aklını başına toplasın'

Başbakan Yıldırım, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasından önemli notlar: 'Afrin’i terörden temizleyeceğiz. Kirli pazarlık içinde olmayız. ABD’nin artık aklını başına toplayıp bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını görmesi gerekiyor.

(HDP kongresi sonrası soruşturma) Siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütüyle iç içe terör örgütünün etkisinden kendisini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti. İşlenen her türlü suçun karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır.'