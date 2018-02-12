Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye meydan okudu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleşen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Paul E. Funk'ın, Münbiç'te teröristlerle çektirdiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, bunun yeni bir durum olmadığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç'e YPG'lileri Amerikalı askerlerin getirdiğine işaret ederek ABD'nin Münbiç operasyonunun ardından YPG'li teröristleri Fırat'ın doğusuna göndereceği yönünde söz verdiğini fakat diğer verdiği sözler gibi bu sözünü de tutmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Suriye'nin özellikle çöl ve Irak sınırına yakın bölgelerinde cepler halinde terör örgütü DEAŞ mevcudiyetinin bulunduğunu belirterek "(ABD güçleri) Sadece YPG ile iş birliğini devam ettirmek için bir bahane olarak buralardaki, cepler halindeki, küçük gruplar halindeki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar." dedi.

Afrin bölgesindeki YPG'li teröristlerin, bu bölgedeki tutuklu DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığını ve (bu teröristlerin) Fırat'ın doğusundan bu teröristleri getirerek Afrin'de ÖSO ve Türk ordusuna karşı birlikte mücadeleye kalkıştıklarını belirterek "Ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin operasyonumuz emin adımlarla havadan ve karadan ilerliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı dahil Afrin operasyonu için ilerde Suriye ve Suriye halkının Türkiye'ye teşekkür edeceğini söyleyerek "Çünkü Suriye'nin topraklarından da bu terör örgütlerini temizliyoruz ve buraları da ABD'nin yaptığı gibi diğer terör örgütlerine teslim etmiyoruz, Suriye halkına teslim ediyoruz ki Afrin'i de inşallah buradan göç etmek zorunda kalan insanlar, hiç ayrım yapmaksızın Türkmenler de Kürtler de Araplar da Süryaniler de herkes bu bölgeye inşallah dönecektir." dedi.

"Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir"

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz ve somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için daha önce de tekrar tekrar söyledim, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. Çünkü Türkiye hiçbir müttefikine, dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz, yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den çok ciddi hatalar, yanlışlar gördük, FETÖ konusunda, YPG ve başka konularda. Biraz önce de söyledim ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur? Dolayısıyla halkımızın da bizim de yani yöneticiler olarak ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor ve artık söz ve vaatler istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Tillerson'ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Bunları da samimi bir şekilde konuşacağız."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster'ın, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanlığı ile istihbarat görevlileriyle bir araya geldiğini ve değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Tillerson'ın ziyareti bu anlamda önemlidir. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle, ertesi gün bizim kendi aramızda yapacağımız görüşmelerle süreçleri, bu konuları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.