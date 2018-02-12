12/02/2018 10:21


CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

CHP

CHP'nin 3-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 36. Olağan Kurultay’ın ardından partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu.

Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Tuncay Özkan, Basın İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi ise Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 18 kişilik MYK’ya 3 kadın girebildi.

İşte CHP’nin 18 kişilik yeni MYK’sı

ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler  – Haluk Koç

İnsan Hakları – Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi  – Ünal Çeviköz

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan

Sosyal Politikalar – Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları  – Seyit Torun

Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi


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