CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
CHP'nin 3-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 36. Olağan Kurultay’ın ardından partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu.
Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Tuncay Özkan, Basın İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi ise Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 18 kişilik MYK’ya 3 kadın girebildi.
İşte CHP’nin 18 kişilik yeni MYK’sı
ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler – Haluk Koç
İnsan Hakları – Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan
Sosyal Politikalar – Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun
Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi