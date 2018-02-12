12/02/2018 07:16


CHP'li eski milletvekili Ömer Kahraman hayatını kaybetti

Ömer Kahraman

Meclisin 15. ve 16. döneminde CHP'nin Tekirdağ Milletvekili olan 88 yaşındaki Ömer Kahraman hayata veda etti

Milletvekilliği görevinden önce çeşitli bölgelerde öğretmenlik yapan 2 çocuk babası Ömer Kahraman, siyasete atılarak CHP Tekirdağ Milletvekili seçildi. 15 ve 16’ncı dönemlerde milletvekilliği yapan Ömer Kahraman, gece saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Kahraman, yarın Malkara Merkez Gazi Ömer Bey Camii’nde ikindi namazı ardından toprağa verilecek.


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