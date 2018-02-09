HDP Eş Genel Başkanı hakkında gözaltı kararı
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 17 kişi arasında HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.