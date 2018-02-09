09/02/2018 12:09


AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevinden istifa etti

Selim Temurci

3 yıldır AK Parti İstanbul İl Başkanı görevini yapan Selim Temurci istifa ettiğini açıkladı

Temurci istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandığım. Çok güzel tevafuk. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Onurla şerefle geldiğim AK Parti İl Başkanlığı görevinden mutlulukla ayrılıyorum. Makamlar ve mevkiler geçici, davamız kalıcıdır. "

Selim Temurci kimdir

1970 yılında Rize Çayeli’nde doğduİmam Hatip Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi çalışmalarına Gençlik Kollarında başladı; İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulundu.2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine geldi8 Şubat 2015 AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı'na seçildi. 


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