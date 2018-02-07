Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a sürpriz ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün mevkidaşı ile görüşmek üzere sürpriz bir kararla İran'a gitti

Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le Afrin operasyonunu görüşüyor. Hatırlanacağı gibi İran tarafı son günlerde en üst seviyede Türkiye’nin Afrin operasyonunu kısa tutarak bitirmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyordu. Çavuşoğlu’nun günübirlik olarak ön görülen ziyaretinde İran tarafına Zeytin Dalı Harekatı’nın haklılığını anlatacak