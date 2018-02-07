07/02/2018 13:59


Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a sürpriz ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün mevkidaşı ile görüşmek üzere sürpriz bir kararla İran'a gitti

Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le Afrin operasyonunu görüşüyor. Hatırlanacağı gibi İran tarafı son günlerde en üst seviyede Türkiye’nin Afrin operasyonunu kısa tutarak bitirmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyordu. Çavuşoğlu’nun günübirlik olarak ön görülen ziyaretinde İran tarafına Zeytin Dalı Harekatı’nın haklılığını anlatacak

 

Mevlüt Çavuşoğlu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a sürpriz ziyaret
Orhan Miroğlu
CHP lideri oğlunu kaybeden AKP'li vekili yalnız bırakmadı
Anneler Günü
Anneler Günü katliamıyla ilgili 3 kişinin hapsi isteniyor
Mustafa ÖZ
KIZIL ELMA
engelli kız
Engelli kız çocuğunu okul servisinde unuttular
İlgili Haberler
Orhan Miroğlu

CHP lideri oğlunu kaybeden AKP'li vekili yalnız bırakmadı

Orhan Miroğlu

AK Partili vekilin oğlu yaşam savaşını kaybetti

Avrupa Birliği Türkiye

Türkiye ile AB zirvesinin tarihi belli oldu

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak açıklamalar

Son Dakika Haberleri
Anneler Günü

Anneler Günü katliamıyla ilgili 3 kişinin hapsi isteniyor

engelli kız

Engelli kız çocuğunu okul servisinde unuttular

Mustafa ÖZ

KIZIL ELMA

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'nin son hali sosyal medyayı salladı

 Yazarlarımız
turker erturk

III Dünya Savaşı Ne Zaman Çıkacak

Son dönemde en çok sorulan, yanıtı aranan ve üzerinde çokça spekülasyon yapılan konuların başında geliyor; III. Dünya Savaşı’nın çıkıp çıkmayacağı, çıkacaksa ne zaman çıkacağı. Dünya ...

Devam