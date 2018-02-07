07/02/2018 13:57


CHP lideri oğlunu kaybeden AKP'li vekili yalnız bırakmadı

Orhan Miroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Zerdeşt Miroğlu'nu kaybeden AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve ailesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve diğer partililerle Miroğlu ailesine taziye için Ankara Liv Hospital'a geldi.Burada oluşturulan taziye alanında Miroğlu, eşi Canan ve kızı Hiva Miroğlu’na başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Parlamentomuzun en değerli milletvekillerinden birisi Sayın Miroğlu, oğlunu kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin, en zor acılardan birisidir. Kendisine ve ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Zerdeşt Miroğlu'nun iki yıl önce Skolyoz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu, son iki yıldır yoğun bir tedavi dönemi geçirdiği öğrenildi. Bir süre önce kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Miroğlu'nun, bu sabaha karşı aniden gelişen kalp durması nedeniyle saat 07.45'te hayatını kaybettiği belirtildi.


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