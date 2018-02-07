07/02/2018 11:51


AK Partili vekilin oğlu yaşam savaşını kaybetti

Orhan Miroğlu

Geçtiğimiz Cuma günü kalbi duran ancak yapılan müdahale sonucunda hayata döndürülen AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt Miroğlu yaşam savaşını kaybetti

Miroğlu, 3 Şubat'ta oğluyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı: Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..


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