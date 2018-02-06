06/02/2018 11:27


Melih Gökçek istifa ederken gözyaşlarına boğulan isim görevden alındı

Belma İlhan

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in istifa konuşmasında gözyaşlarına boğulan ANKET A.Ş (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret A.Ş) Genel Müdürü Belma İlhan'ı görevden aldı

İlhan, Gökçek'in veda toplantısında yaptığı konuşma sırasında göz yaşlarını tutamamıştı. ANKET A.Ş, Gökçek döneminde, belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu. 

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Gökçek bu konuşmayı yaparken Belma İlhan'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti. 

İlgili Haberler
devlet bahçeli

MHP lideri Bahçeli 'Afrin'e gider canımı seve seve feda ederim'

Muharrem İnce

Muharrem İnce'den sert açıklamalar 'Bu yarışta haksızlık yapıldı'

CHP 36. kurultay

CHP Parti Meclisi son üyesi için kura çekimi yapılacak

cumhurbaşkanı erdoğan

Erdoğan ile Papa arasındaki ilk diyalog

Son Dakika Haberleri
flaş haber

İzmir'de son dakika patlama oldu ölü ve yaralılar var

zeytin dalı harekatı

TSK Zeytin Dalı harekatına ilişkin son bilgiyi verdi

Bruno Peres

Galatasaray'ın transfer listesindeki futbolcu kaza geçirdi

Alman basını

Alman basını özetleri 6 Şubat 2018

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Kılçdaroğlu’nun hedefi

CHP kurultayından sonra Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan olması ile başlayan tartışmalar öyle görünüyor ki uzun süre devam edecektir. Yapılan eleştirilerde Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi ayağa kaldıracak güçte ...

Devam