05/02/2018 14:08


CHP Parti Meclisi son üyesi için kura çekimi yapılacak

CHP 36. kurultay

CHP Parti Meclisi üyelikleri için yapılan oylamada aynı sayıda oy alan Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ile Milletvekili Eren Erdem için 7 Şubat Çarşamba günü kura çekilecek

Haluk Koç, Parti Meclisi seçiminde yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu almıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden. Böke, bu seçimde Haluk Koç'un ardından en fazla oyu alarak yeniden PM üyesi oldu.

 

necdet sivasli
Kılçdaroğlu’nun hedefi
Şükran Ovalı
Bomba iddia Şükran Ovalı hamile mi
CHP 36. kurultay
CHP Parti Meclisi son üyesi için kura çekimi yapılacak
El Eys köyü
Flaş gelişme TSK konvoyu kritik köye ulaştı
Türk Tabipleri Birliği
TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'nde
İlgili Haberler
cumhurbaşkanı erdoğan

Erdoğan ile Papa arasındaki ilk diyalog

cumhurbaşkanı erdoğan

59 yıl aradan sonra bugün bir ilk yaşanacak

CHP Kurultayı

CHP liderinin listesindeki 9 isim PM'ye giremedi

Muharrem İnce

Sonuçların ardından Muharrem İnce ateş püskürdü

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Kılçdaroğlu’nun hedefi

Şükran Ovalı

Bomba iddia Şükran Ovalı hamile mi

El Eys köyü

Flaş gelişme TSK konvoyu kritik köye ulaştı

Türk Tabipleri Birliği

TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'nde

 Yazarlarımız
vatan oz

Ambargolar ve Aktarmalı Uçuşlar

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) vatandaşları, ülkelerine yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor. Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğrudan memleketlerine giderken KKTC vatandaşları dur, ...

Devam