CHP Parti Meclisi son üyesi için kura çekimi yapılacak

CHP Parti Meclisi üyelikleri için yapılan oylamada aynı sayıda oy alan Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz ile Milletvekili Eren Erdem için 7 Şubat Çarşamba günü kura çekilecek

Haluk Koç, Parti Meclisi seçiminde yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu almıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden. Böke, bu seçimde Haluk Koç'un ardından en fazla oyu alarak yeniden PM üyesi oldu.