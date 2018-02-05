05/02/2018 11:24


Erdoğan ile Papa arasındaki ilk diyalog

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Vatikan'da bir araya geldi. Erdoğan için Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti. Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İtalyanca "Buongiorno" diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi.

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti. Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.


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