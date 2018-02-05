CHP liderinin listesindeki 9 isim PM'ye giremedi

CHP'de Parti Meclisi'ne (PM) giren isimler bu sabah sonuçlandı. CHP liderinin listesinden en az 9 isim Parti Meclisinde yer almadı. En yüksek oy alan isim ise Haluk Koç oldu

692 oy ile en yüksek oyu alan Haluk Koç'u Selin Sayek Böke 682 oy ile ve Yıldırım Kaya 625 oy ile takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeydi.Kılıçdaroğlu'nun listesinde olup da delegeden yeterli oyu alamayan isimler ise Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner oldu.

İşte listeyi delen isimler;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler şöyle:

Haluk Pekşen (390)

Müslüm Sarı (350)

Ali Şeker (375)

Gaye Uslu (371)

Erdal Aksünger (373)

Tuncay Özkan (413)

Necati Yılmaz (428)

Gökhan Günaydın (422)

İlhan Cihaner (344)

Ayrıca Genel Başkan Yardımcıları da seçimden güven tazeleyerek çıktılar. Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy aldı.

CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler önceki saatlerde belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçlarına göre PM'ye giren isimler şöyle:

Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558).

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için oyunu kullandı.