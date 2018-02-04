Sonuçların ardından Muharrem İnce ateş püskürdü

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu oy çoğunluğuyla yeniden Genel Başkan seçilmişti. Bunun üzerine aday olan isimlerden Muharrem İnce çok sert açıklamalarda bulundu

Yapılan oylama sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla beşinci kez genel başkan seçilmiş, Muharrem İnce ise 447 oy almıştı. 1.266 delegeden 1.253’ü oy kullanmış, 16 oy geçersiz sayılmıştı. Muharrem İnce, bugün twitter'dan çok sert açıklamalar yaptı. İnce'nin mesajları şöyle:

Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.