04/02/2018 12:43


CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bilim Yönetim Kültür Platformu Listesi

Bilim Yönetim Kültür Platformu Listesi

CHP 36. Olağan Kurutay'ında dün Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilmişti. Kurultay'ın ikinci gününde ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak

Bugün yapılacak seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, 8 isim de Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM'ye girecek. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'da 52 kişilik anahtar liste çıkaracak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Yönetim Kültür Platformu Listesi:

- Prof. Dr. Lale Karabıyık 

- Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan 

- Doç. Dr. Sibel Özdemir 

- Prof. Dr. Burhan Şenatalar 

- Prof. Dr. Yüksel Taşkın 

- Prof. Dr. Fethi Açıkel 

- Onur Akın 

- Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu 

- Murat Emir 

- Doç. Dr. Yunus Emre

- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay

- Ömer Fethi Gürer

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