03/02/2018 09:49


Muharrem İnce'den kritik Kurultay öncesi çok konuşulacak paylaşım

Muharrem İnce

CHP'nin 36. Kurultayı bugün başladı. Genel Başkanlık için aday olacağını açıklayan CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

CHP’de 36. kurultay bugün genel başkanlık seçimiyle başlıyor. CHP’deki genel başkanlık yarışında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, daha önce de aday olmuş, ancak seçilememiş Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ismi ön plana çıkıyor. İnce, kurultay öncesi ilk açıklamasını twitter’dan yaptı. Aile fotoğrafını paylaşan Muharrem İnce, partililere ‘değişim’ mesajı verdi. 


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