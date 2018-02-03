O isim Deniz Baykal'ın Türkiye'ye dönüş tarihini açıkladı

Almanya'da tedavi edilen CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu

Sözcü Gazetesi'ne açıklama yapan Deniz Baykal'a en yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş, ”Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek” dedi.

Ateş, Deniz Baykal'ın gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu da vurgulayarak, şöyle dedi; “Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor”.