CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

CHP'nin mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaptırmamak için Kurultay'da mücadele edecek. Peki Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kılıçdaroğlu'nun hayatı haberimizde

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli’de dünyaya gelmiştir.İlk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi çeşitli yerlerde tamamladı.1967 senesinde Elazığ Ticaret Lisesi’ni bitirdi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1971’de mezun oldu.Aynı sene girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavından sonra Maliye Bakanlığı’nda işe girdi. Bu mesleği 1983’e kadar sürdüren Kılıçdaroğlu, aynı yıl Gelirler Müdürlüğü’ne atandı.

1991 senesinde Bağ-Kur’a atandı. Burada genel müdürlük yaptı.1992 senesinde ise Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne geçti.1999 senesinde SSK Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu.1999 Türkiye Genel Seçimlerinde Demokratik Sol Parti’den milletvekili adayı olacağı belirtildi ancak Ecevit tarafından aday gösterilmedi.

Sadece 2 partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye Genel Seçimleri’nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Kılıçdaroğlu, 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

2009 Türkiye Yerel Seçimlerine partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. 2004’den bu yana İstanbul Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu’nu yendi.

GENEL BAŞKANLIK

10 Mayıs 2010 tarihinde Deniz Baykal’ın istifasının ardından yaptığı açıklamada parti olağan kurultayında aday olmayacağını belirtse de, daha sonra CHP Grup Başkan vekilliğinden istifa ederek kurultayda aday olacağını açıkladı.

22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan kurultayda 1249 delegeden 1200’ünün imzasını alarak tek aday olarak girdiği kurultayda CHP’nin genel başkanı olmuştur.Genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı CHP, girdiği seçimlerin hiçbirinden galip ayrılamamıştır.

7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde partisi %24,95 alan Kılıçdaroğlu, “İstifa edecek misiniz” sorusuna “Oy sonuçlarından memnunum istifa etmeyeceğim” cevabını verdi.

Kasım 2015 Genel Seçimlerinde de %25,32 oy alarak ikinci sırada kalan Kılıçdaroğlu, seçim sonu istifa sorusuna şu yanıtı verdi:

“CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Demokrasiyi bu ülkeye getiren partiyiz. Kurallar neyi gerektirirse, o kurallar aynen çalışır. Oyumuz arttı, milletvekillerimiz arttı ama kendimizi başarılı görmüyoruz. Bizden çok ilgili partilerin kendi alanına girer oy düşüşleri. Önümüzdeki süreçte oy alanımızı göreceğiz.”