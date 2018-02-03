CHP Genel Başkan adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir

CHP Genel Başkanı, hafta sonu yapılacak kurultayda belli olacak. Genel Başkanlık için aday olan bir diğer isim ise Ömer Faruk Eminağaoğlu oldu. Peki Ömer Faruk Eminağaoğlu kimdir? Detaylar haberimizde

1967 yılında Artvin’de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay’da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara’da avukatlık yapmaktadır.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay’da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. Hukuk ve demokrasi için örgütlenmenin vazgeçilmezliği, bu bağlamda yargı bağımsızlığı için de örgütlenmenin zorunlu olduğu evrensel gerçeği ve deneyimi karşısında, yargıç ve savcılar bünyesinde Türkiye’de ilk defa dernek ve sendika niteliğindeki örgütlenme çalışmalarını başlattı.

Türkiye’de yargıç ve savcıların örgütlenmesinde bir ilk olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’ni dernek statüsünde kurdu. Kısa adı YARSAV olan Birliğin kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı.

YARSAV’ın Uluslararası Yargıçlar Birliği dahil bir çok uluslararası örgüte üyeliğinin gerçekleşmesini sağlayarak, ülkemizdeki yargıçlık ve savcılık mesleği ile ilgili konuların ilk kez uluslararası alana taşınmasını sağladı.

Yine Türkiye’de yargıç ve savcıların ilk sendikası olan YARGI-SEN’in kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı. Bu sendika kapatılınca, halen yargıç ve cumhuriyet savcılarının tek sendikası olan Yargıçlar Sendikası’nın kuruluşunda yer aldı ve kurucu başkanlığını ve bir dönem de başkanlığını yaptı. Verilen hukuk mücadelesi ile bu sendikanın kapatılmayarak, yaşatılmasını sağladı. Anılan örgütler adına açtığı davalar ve katıldığı etkinlikler yoluyla, hukuk ve demokrasi için mücadele verdi. Birçok demokratik kitle örgütünün organlarında görev aldı. Halen birçok demokratik kitle örgütünde üyeliği devam etmektedir.

7 Haziran seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Hukuk ve demokrasi alanında; pek çok panele konuşmacı olarak katıldı, etkin hukuk mücadelesi sürecinde, İstanbul Barosu Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü, Dil Derneği Onur Ödülü olmak üzere birçok ödül aldı.

Mesleki, hukuksal ve güncel konularda, yazılı ve sosyal medyada düzenli ve sürekli olarak yazılarını sürdürmektedir. Hukuk ve demokrasi mücadelesi sürecinde ve bu mücadelesi nedeniyle, görevde iken en çok yargılanan ve en çok soruşturulan yargıç ve savcı oldu.

Hakkında açılan dört ceza davasından da beraat etti. Halen Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında devam eden bir ceza soruşturması bulunmaktadır. Yine bu bağlamda en çok disiplin soruşturması geçiren yargıç ve cumhuriyet savcısı oldu.

CHP üyesi olan Ömer Faruk Eminağaoğlu, 2015 yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde, seçilme hakkını kullanmak için, yargıçlık mesleğinden ayrılmış olup, aday gösterilmemesi üzerine, bu durum yasal engel oluşturduğundan, yargıçlık mesleğine dönemedi.