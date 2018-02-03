İşte CHP'nin Genel Başkan adayları

CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36’ncı Olağan kurultayında genel başkanlık için 4 isim yarışacak

CHP’deki genel başkanlık yarışında partinin şimdiki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haricinde daha önce de aday olmuş, ancak seçilemiş Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ismi ön plana çıkıyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce’nin dışında, İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV'ın eski başkanlarından Ömer Faruk Eminağaoğlu da genel başkanlık koltuğuna talip olan diğer isimler.