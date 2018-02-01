01/02/2018 12:15


Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Afrin açıklamasına sert çıkış

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Afrin operasyonuyla ilgili sözlerine sert yanıt verdi

Fransa'nın Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili eleştirilerine cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" dedi.

Fransa ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, harekâtın Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Reyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini de kaydetti.

 
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