31/01/2018 13:12


Muharrem İnce ile CHP lideri arasındaki görüşmede neler konuşuldu

muharrem ince

3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak CHP 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olacağını açıklayan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

İkili arasında gerçekleşen görüşmeyi Muharrem İnce'nin talep ettiği öğrenildi ve görüşülen konu delege sayıları üzerine oldu.Toplantıda, Muharrem İnce topladığı imzaları masaya koyarak Kılıçdaroğlu’na sundu ve ‘İmza sayımız yeterli. Yetersiz diye sizi yanıltmasınlar. Ben aday olarak imzaları size sunuyorum. Dilerseniz, genel başkan olarak divana siz de sunabilirsiniz” dedi.

Genel Merkez tarafından delegelere imzalarını geri çekmeleri yönünde baskı olduğunu da iddia eden İnce’nin, Kılıçdaroğlu’na ‘seçilseniz dahi bu durum ileride sizi sıkıntıya sokar. AKP bunu kullanabilir’ dediği öğrenildi.


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Muharrem İnce ile CHP lideri arasındaki görüşmede neler konuşuldu
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