29/01/2018 15:50


Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak

Alparslan Çabuk

CHP'nin 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan 36. Olağan Kurultayı'nda Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk da genel başkanlık için aday adayı olacağını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun görevinden ayrılması gerektiğini savunan Çabuk, "2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı. Kılıçdaroğlu CHP'ye umutsuzluk vermektedir." dedi. Alpaslan Çabuk, CHP'nin tekrar iktidar alternatifi olması için genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.

 

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