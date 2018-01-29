29/01/2018 12:07


Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkan adayı oldu

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklayan Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıkladı

Ömer Faruk Eminağaoğlu 1967 yılında Artvin'in ilçesi Şavşat'da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürütmüştü.


Alparslan Çabuk
Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak
hdp binası saldırı
HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme
İsmail Metin Temel
İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı
necdet sivasli
Menbiç krizi derinleşir mi
Rajesh Maru
MRI cihazı genç adamı yuttu
İlgili Haberler
Alparslan Çabuk

Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak

umut oran

Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran istifa etti

erdoğan ve may

Erdoğan ile İngiltere Başbakanı görüşmesinde gündem Afrin operasyonu

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
hdp binası saldırı

HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme

necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

İsmail Metin Temel

İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı

Rajesh Maru

MRI cihazı genç adamı yuttu

 Yazarlarımız
VATAN ÖZ

Hep kandırıldık biz hep

Tersine Demokrasi Tersine Dünya  Öldürülen masum insanlar, parçalanan aileler, çocuklar, bebekler… O kadar hayat boşuna mı yok oldu ?   Bu kadar basit mi?   Sen gücünü nereden alıyorsun ?   Kim oluyorsun ...

Devam