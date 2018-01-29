Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkan adayı oldu
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklayan Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıkladı
Ömer Faruk Eminağaoğlu 1967 yılında Artvin'in ilçesi Şavşat'da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde ve Yargıtay'da, yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. Eminağaoğlu, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanlığını yürütmüştü.