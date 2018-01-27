27/01/2018 08:11


Erdoğan ile İngiltere Başbakanı görüşmesinde gündem Afrin operasyonu

erdoğan ve may

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May, Afrin operasyonuyla ilgi bilgi alışverişinde bulundu

Erdoğan’ın yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak May ile bilgi paylaşımında bulunduğu ve operasyon sırasında sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğini belirttiği de kaydedildi. May‘in ise görüşmede “Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele ve yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını” belirttiği açıklandı. İki liderin, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları da belirtildi.

 

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