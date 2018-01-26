MHP'li Atila Kaya'dan gazilik unvanı çıkışı

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "gazilik unvanı verilmesi" teklifine olan tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi

Kaya, yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlamış, gerekçesinde de MİT krizi, Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonlarının birer "cephe" olduğunu iddia etmişti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bu teklifi Meclis'e geldiğinde değerlendireceklerini söylemişti.

"Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifine Twitter hesabından tepki gösteren MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, şunları yazdı:

"Ordumuzun savaştığı, şehitlerimizin can, gazilerimizin kan verdiği bir dönemde Erdoğan'a gazilik unvanının verilmesini teklif edebilmek o askerlere saygısızlıktır. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil!"