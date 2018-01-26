26/01/2018 08:12


Türkiye'den Yunanistan Başbakanının açıklamalarına sert tepki

Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün İsviçre'de düzenlenen Davos'ta yaptığı açıklamaları nedeniyle Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Davos’ta Türkiye’nin ‘saldırgan’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkında bir soruya, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın ‘saldırgan’ tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor” yanıtını verdi.

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