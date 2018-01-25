Eminağaoğlu'nun adaylık açıklamasına CHP liderinden ilk yorum

Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklamasını bildirmesi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Eminağaoğlu'nun adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin seçimle gelmiş olmasıdır, atamayla değil. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkanlığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar. Kuralı vardır. Adaylar çıkar, demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur ve sonra herkes ona destek olur. Bizim temel kuralımız budur" ifadelerini kullandı.