25/01/2018 13:57


Hapsi istenen HDP'li Filiz Kerestecioğlu hakkında karar verildi

Filiz Kerestecioğlu

Kadıköy'de yaptığı izinsiz konuşma nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında beraat kararı verildi

Duruşmada suça konu basın açıklamasına ilişkin video kaydı izlendi. Hakim Gülperi Güneş, izlenen video kaydında sanık Filiz Kerestecioğlu'nun iki yerde göründüğünü, bunların birinde konuşma yaptığını, konuşmanın ardından grubun dağılması için defalarca uyarıda bulunduğu, hiçbir şiddet eyleminde de bulunmadığını tutanağa geçirdi.

Dosya kapsamı ve toplanan delilleri gerekçe gösteren mahkeme, sanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek sanık avukatlarından esas hakkında savunmalarını yapmalarını istedi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu'nun "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.


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