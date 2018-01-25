CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanlığı için önümüzdeki Pazartesi günü aday olacağını açıkladı

Eminağaoğlu, 'Yeterli imzayı toplayabilecek misiniz?' sorusu üzerine "Yeterli koşullar oluşacaktır. Pazartesi günü bunları da açıklayacağım. CHP'nin programı doğrultusunda etkin şekilde hareket etmesi için CHP'yi ayağa kaldırmak ve ayağa kalkmış CHP ile Türkiye'yi yaşadığı sorunlardan kurtarmak için aday olacağım" diye konuştu.