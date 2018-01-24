24/01/2018 11:00


Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na şok suçlama

Muharrem İnce

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. kurultay öncesi Muharrem İnce de genel başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı

Kanal D Haber'e konuşan İnce,"Kendime mankafa dedirtmezdim" dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.

"Kazananın değişmesi için kaybeden değişmeli"

2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Özgür Özel

CHP'li Özgür Özel'den hükümete flaş çağrı

erdoğan ve putin

Erdoğan ile Putin Afrin operasyonunu görüştü

Hulusi Akar

Hulusi Akar 'En son teröriste kadar harekat devam edecek'

binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu

Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar

Son Dakika Haberleri
Türkiye ev satın alan, türkiye emlak piyayası, türkiye toprak atışı, türkiye ev satışı

Türkiye en çok ev mülk satın alan ülke belli oldu, İşte o çarpıcı ülke

afrin operasyonu

Zeytin Dalı Harekatının 5. gününde neler yaşanıyor

afrin operasyonu

Son dakika sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

belediye otobüsü saldırı

Belediye otobüsüne molotof kokteyli atıldı yaralılar var

 Yazarlarımız
turker erturk

Afrin'in Arka Planı

Bugün; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik olarak başlatılan harekâtın dördüncü günü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne üstün başarılar diliyoruz. Tanrı askerimizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. Afrin’de egemen ...

Devam