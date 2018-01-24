24/01/2018 10:50


CHP'li Özgür Özel'den hükümete flaş çağrı

Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin Afrin operasyonu devam ederken hemen Meclis’i toplaması gerektiğinin altını çizdi

Özel, Afrin operasyonu devam ederken parlamentonun kapalı olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hükümet gündeminde operasyon olduğu halde, bir tek iktidar partisi tarafından günü saati bilinen operasyonu saklayarak Meclis’i oyuna getirmiş ve açılışta KHK’ların gündeme getirileceği sözünü vererek çalışmalara bir hafta ara verilmesi teklifinde bulunmuştur. Meclis’in tatile girmesinin üstünden günler değil saatler geçtikten sonra Afrin operasyonu başladı” diye konuştu.

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, böyle bir süreçte Meclis’in açılması gerektiğini belirten Özel, özetle şunları söyledi:

"Meclis derhal toplanmalı"

"Normal şartlarda Meclis’in derhal toplantıya çağrılması gerekir. Ancak kendi pratiğimizden biliyoruz ki geçmişte bu tür durumlarda Meclis’in toplanması için çağrı yaptığımızda Meclis Başkanı yasal süreleri sonuna kadar kullanarak, başvurunun gündeme alınmasını geciktiriyor. Yapacağımız bir başvurunun da aynı şekilde Meclis çalışmalarının yeniden başlayacağı 30 Ocak Salı gününe kadar geciktirileceği aşikar."

"Tüm milletvekilleri bilgilendirilmeli"

"Operasyon başlardı ve devam ediyor böyle bir ortamda gerçek bir demokraside Meclis’in an be an bilgilendirilmesi gerekir. Başbakan’ın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye bilgi vermesi çok kıymetli elbette ancak yürütmenin, muhalefetin bir kısmıyla temasın ötesinde, Meclis’te iktidarı- muhalefetiyle tüm milletvekillerini bilgilendirme zorunluluğu var. Hükümet ve Meclis Başkanı Meclis’e saygılı olsa gün değil saatler kaybedilmeden tatile son vererek çalışmaları başlatır."

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