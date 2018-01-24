Erdoğan ile Putin Afrin operasyonunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Afrin'deki operasyon ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu

Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya'yla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti. İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.