22/01/2018 14:53


Kritik görüşme sonrası iki liderden önemli açıklamalar

binali yıldırım ve kemal kılıçdaroğlu

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir araya geldi

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi 50 dakika sürdü. İlk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi. En büyük arzumuz kimsenin burnunun kanamadan operasyonun tamamlanmasıdır. Askerlerimiz görev yaparken Suriye'nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da "Terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlattık. Hassasiyetimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Harekat devam etmektedir" dedi.

Kilis'e taciz atışlarının yapıldığını kaydeden Yıldırım, siyasi partilerin, ana muhalefet ve MHP'nin bu harekata tam destek verdiğini söyledi. Yıldırım, "Cılız sesler çıkmakla beraber kayda değer olay yoktur. Bölücü mesajlar soruşturmaya tabii tutuluyor" dedi.


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