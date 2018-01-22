Muharrem İnce karar verdi Genel Başkanlığa aday oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı’nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için aday olacak

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından önemli notlar:

AKP tarafından beslenip büyütülen FETÖ'cülerin darbe girişimi ve sonra OHAL, tek adam yönetimine giden yolun açılması Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. 143 yıllık kazanımlarımızı sıfırlamak üzereyiz. AKP hükümetinin yanlış politikalarıyla büyük bedelleri ödedik ve hala ödüyoruz.

Yalan rakamlarla halkımızın gerçekle bağı koparılmak isteniyor. Türkiye içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya. Ülkemizin bugün bir beka sorununun olması kendiliğinden olmamıştır. Geçmişte yapılan yanlış seçimler sonucu Türkiye'nin dört tarafı sorunlarla dolmuştur. Ülkeyi bu hale getirenler ülkeyi kurtaramazlar.

Önümüzdeki seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Türkiye 2019'da yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecek olanları görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Türkiye'nin Cumhuriyetçileri kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar; Kürt ya da Türk Alevi ya da Sunni, sağcı ya da solcu ortak kaderi paylaşacaktır. Hiçbirimizin bu süreçte hata yapma hakkı yoktur. Atacağımız her adım bu büyük tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.

CHP'lilerin herkesten daha bilinçli, daha cesur olma zorunluluğu vardır. CHP bu devasa sorunları çözecek birikime sahiptir. Devrimleri gerçekleştiren, anayasal sistemi kuran CHP bu birikime sahiptir. Bizim demokrasi anlayışımız cumhuriyetçilikten beslenir. Bizim milliyetçiliğimiz yurttaşların birliğine dayanır. Bizim halkçılığımız ayrımcılığa karşıdır. Onunla mücadele etmektir. Bizim halkçılığımız temeli eşitliktir. Bizim devletçiliğimiz ekonominin odağına insanı koymaktır. Biz önce insan diyen bir sol partiyiz. Partimiz kurultaya giderken AKP bütün devlet imkanlarıyla saldırırken, gençlik kollarından CHP'ye hizmet etmiş biri olarak parti içi tartışmaların hiçbir yerinde olmayacağım. Benim isteğim özgüveni yüksek bir CHP'dir, halkına güvenen bir CHP'dir amacım. Hesap vermesi gerekenlerin karşısında savunma yapmak CHP'nin işi değildir.

Umutları yeşertmeye, atılımlar yapmaya ihtiyaç vardır. 36. Olağan Kongresi'nde CHP Genel Başkanlığı'na adayım. Aday gösterildim. 2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. CHP tüzük değişikliği yapmalıdır. CHP'nin başkanı partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyemez. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya kurultaya davet ediyorum.