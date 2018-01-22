22/01/2018 08:26


Abdullah Gül'den Afrin operasyonu açıklaması

Abdullah Gül

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Hükümete karşı ilk eleştirisini, 696 sayılı KHK ile sivillere getirilen ‘ceza muafiyeti’ne ilişkin yönelten eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştiriliyor. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Gül şöyle dedi: “Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.”

 


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