Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde gündem Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.