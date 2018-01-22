22/01/2018 07:21


Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde gündem Zeytin Dalı Harekatı

Erdoğan ve Bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.


Sigmar Gabriel
Almanya Afrin operasyonu hakkında ne düşünüyor
Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanından Afrin operasyonu hakkında açıklama
Alman basını
Alman basını özetleri 22 Ocak 2018
İran
İran Zeytin Dalı Harekatının sona ermesini bekliyor
Abdullah Gül
Abdullah Gül'den Afrin operasyonu açıklaması
İlgili Haberler
Abdullah Gül

Abdullah Gül'den Afrin operasyonu açıklaması

başbakan yıldırım ve chp lideri

Başbakan Yıldırım ile CHP lideri görüşecek

lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin tek taraflı eylemleri, Türkiye'yi kızdırdı

afrin zeytin dali son durum nedir

Afrin zeytin dalı kara harekatında son durum

Son Dakika Haberleri
Sigmar Gabriel

Almanya Afrin operasyonu hakkında ne düşünüyor

Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanından Afrin operasyonu hakkında açıklama

Alman basını

Alman basını özetleri 22 Ocak 2018

İran

İran Zeytin Dalı Harekatının sona ermesini bekliyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam