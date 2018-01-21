21/01/2018 22:04


Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin tek taraflı eylemleri, Türkiye'yi kızdırdı

lavrov

Türkiye'nin Afrin operasyonu öncesi Kommersant gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye ve İran'daki tek taraflı eylemleriyle Türkiye'yi kızdırdığını söyledi.

Avrupa-Rusya Dışişleri Bakanı: ABD'nin tek taraflı eylemleri Türkiye'yi kızdırdı. Gazetenin Lavrov ile haftaiçi yaptığı röportaj Pazar günü yayınlandı.Lavrov röportajda "ABD bir anlaşmaya varma konusundaki kabiliyetsizliğini ve küresel meselelerdeki yıkıcı rolünü kanıtladı. İran'da olsun, Suriye'de olsun, tek taraflı eylemleriyle Türkiye'yi kızdırdı" diye konuştu. Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasının ardından Kremlin'den resmi bir açıklama ise gelmedi.

 

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