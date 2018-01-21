Afrin zeytin dalı kara harekatında son durum
TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti.
Avrupa hgazetesi son durumu özetledi. İşte Afrin'de son durum: Afrin'den teröristlerin taciz atışlarına obüslerle karşılık veriliyor. Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedefinden 108'i vuruldu. Başbakan Yıldırım: 'Kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecek'. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Sadece teröristler hedef alınacak
Sınır birliklerine obüs ve tank sevkiyatı yapılıyor
Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı
Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı üyeleri ÖSO'ya sığındı
TSK: Harekatın icrasında sadece teröristler hedef alınmakta
Rus birlikleri Afrin'den çekildi
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Suriye’de provokatif adımlar attı
Türkiye, Suriye’ye Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimine yazılı bilgi verildi
Kilis'e roket düştü
İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.
Askeri araçlar Kilis sınırından Afrine doğru ilerliyor
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten Afrine doğru ilerlemeye başladı.