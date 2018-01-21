Afrin zeytin dalı kara harekatında son durum

TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti.

Avrupa hgazetesi son durumu özetledi. İşte Afrin'de son durum: Afrin'den teröristlerin taciz atışlarına obüslerle karşılık veriliyor. Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedefinden 108'i vuruldu. Başbakan Yıldırım: 'Kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecek'. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Sadece teröristler hedef alınacak

Sınır birliklerine obüs ve tank sevkiyatı yapılıyor

Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı

Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı üyeleri ÖSO'ya sığındı

TSK: Harekatın icrasında sadece teröristler hedef alınmakta

Rus birlikleri Afrin'den çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Suriye’de provokatif adımlar attı

Türkiye, Suriye’ye Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimine yazılı bilgi verildi

Kilis'e roket düştü

İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.

Askeri araçlar Kilis sınırından Afrine doğru ilerliyor

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten Afrine doğru ilerlemeye başladı.