21/01/2018 19:59


Afrin zeytin dalı kara harekatında son durum

afrin zeytin dali son durum nedir

TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti.

Avrupa hgazetesi son durumu özetledi. İşte Afrin'de son durum: Afrin'den teröristlerin taciz atışlarına obüslerle karşılık veriliyor. Afrin'de terör örgütü PYD/PKK hedefinden 108'i vuruldu. Başbakan Yıldırım: 'Kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecek'. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Sadece teröristler hedef alınacak

 

Sınır birliklerine obüs ve tank sevkiyatı yapılıyor

 

Tanklar sıfır noktasına sevgi gösterileriyle uğurlandı

 

Pentagon'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

 

Terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı üyeleri ÖSO'ya sığındı

 

TSK: Harekatın icrasında sadece teröristler hedef alınmakta

 

Rus birlikleri Afrin'den çekildi

 

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Suriye’de provokatif adımlar attı

 

Türkiye, Suriye’ye Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdi

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimine yazılı bilgi verildi

 

Kilis'e roket düştü

 

İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı. 

 

Askeri araçlar Kilis sınırından Afrine doğru ilerliyor

 

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten Afrine doğru ilerlemeye başladı.

 


Hatay Reyhanlı saldırı,
PYD YPG Hatay Reyhanlı'ya roket attı, 37 yaralı var
Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu
Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu
afrin turk askeri ordu
Zeytin Dalı Harekatı kardeş bölge halkının can simidi
afrin zeytin dali son durum nedir
Afrin zeytin dalı kara harekatında son durum
afrin zeytin dali son durum.jpg
Afrin ile ilgili bölge ülkelerine Zeytin Dalı Harekatı bilgilendirmesi
İlgili Haberler
kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı Almanya'da ziyaret edecek

zehra isbasaran kktc londra

KKTC Londra Temsilciliğinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’a anma

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu Hrant Dink'i andı

tbmm

OHAL 3 ay süreyle uzatıldı

Son Dakika Haberleri
Hatay Reyhanlı saldırı,

PYD YPG Hatay Reyhanlı'ya roket attı, 37 yaralı var

Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu

Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu

afrin turk askeri ordu

Zeytin Dalı Harekatı kardeş bölge halkının can simidi

afrin zeytin dali.jpg

Afrin'e kara harekatı başlamasından sonra ikinci gğn

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam