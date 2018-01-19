19/01/2018 19:40


CHP lideri Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı Almanya'da ziyaret edecek

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak ve Deniz Baykal'ı ziyaret etmek üzere Almanya'ya gidecek

Kılıçdaroğlu, yarın Almanya'nın Köln kentinde "56 Yıllık Göçün Öyküsü - Bizim Hikayemiz Belgeseli Gala Programı"na katılacak. Geceyi Köln'de geçirecek Kılıçdaroğlu, pazar günü ise Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde tedavi gören Baykal'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün gece saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.


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