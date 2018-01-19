KKTC Londra Temsilciliğinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’a anma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Temsilci Zehra Başaran, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, adına temsilcilik binasında 16 ocak 2018 tarihinde bir anma düzenledi

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Temsilci Zehra Başaran, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, adına temsilcilik binasında 16 ocak 2018 tarihinde bir anma düzenledi. KKTC özgürlük ve mücadele lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 34. Yıldönümü ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anmada yoğun katılımın gözlenirken, T.C. Londra başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar, Limasolllular Derneği ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Temsilci Zehra Başaran, anmada şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Çınar Ergin,

Müsteşar Sinan Kuzum,

Askeri Ataşeler,

İngiltere sivil toplum temsilcileri, Dernek Başkanları ve üyeleri,

Konsey Başkanı, Konsorsiyum ve Futbol Federasyonu Başkanları,

Değerli basın mensupları,

Değerli halkımız, Bugün burada Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasındaki varoluş mücadelesine ömürlerini adayarak önderlik yapmış kahraman toplum liderlerimizi, özgürlük ve mücadele lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 34. yıldönümü dolayısiyle, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 6. yıldönümü dolayısiyle ve Kıbrıs adası ve Kıbrıslı Türkler uğruna canlarını veren şehitlerimizi anmak ve sağ kalan gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek için toplanmış bulunmaktayız.”

Başaran sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti varsa bunun nedeni toplum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve dava arkadaşlarının imkansızlıklar içerisinde bırakılan Kıbrıs Türk halkı için 27 Kasım 1948 yılında Lefkoşa’da 15,000 kişinin katıldığı mitingde yaptıkları konuşmalar ile başlattıkları direniş ve akabinde başını çektikleri özgürlük ve varoluş mücadelesinin aşama aşama gelişmesi ve her aşamada Türkiye’nin de bu davaya sahip çıkarak Kıbrıslı Türklerin 1974’te bir soykırımından kurtarılması ve bütün bunların sonucunda 1983 yılında ulaşılan bağımsız ve egemen bir devlet kurulmasıdır. “

“Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıslı Türklerin milli mücadele kahramanı ve hayatını Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını korumaya adamış bir toplum lideri ve büyük bir devlet adamıdır. Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek halkına öncülük etmiş ve mücadele tarihimizle bütünleşmiş büyük bir liderdir. Dönemin aydınlarını etrafında toplayarak yürüttüğü çabalar, 1942’de Halkın Sesi gazetesini yayın hayatına geçirerek başlattığı mücadele Kıbrıs Türk halkının milli uyanış ve direnişinin başlangıcı olmuştur. Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 34. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, eşitliği ve egemenliği için vermiş olduğu olağanüstü mücadele ile önderlik yaptığı halkını bağımsız bir devlet çatısına kavuşturmuştur. Kıbrıs konusunun bir milli dava olduğunu ve bu davanın temelinde insan hakları, hukuk, adalet ve eşitlik olduğunu bıkmadan ve usanmadan savunarak Kıbrıs Türk halkını bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin iki toplumlu, iki bölgeli, eşitliğe ve Türkiye’nin garantisine dayalı bir çözüm arayışı temelinde oluşturulmasına etkin olmuştur. Kıbrıslı Türklerin hak ettiği yere kavuşması için ömür boyu bu davayı savunan ve mücadele veren toplum lideri ve devlet adamı Rauf Denktaş’ı ölümünün 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.”

“Kıbrıs Türk halkının aşamalı bir şekilde yaşadığı varoluş ve özgürlük mücadelesinde en önemli dönüm noktalarından biri bundan 54 yıl önce 21 Aralık 1963’de başlayan ve tarihe “Kanlı Noel” saldırıları diye geçen dönemdir. Bu tarihte Akritas planı uyarınca yani Rumların Kıbrıslı Türkleri topyekün ve bir anda yokederek ENOSİS’i yani adanın Yunanistan’a bağlanmasını öngören plan doğrultusunda 103 Türk köyü işgal edilmiş, yakılıp yıkılmış ve yağmalanmış, yüzlerce masum sivil Kıbrıslı Türk şehit edilmiş, nerdeyse 500 kişi kaybolarak daha sonra kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından akibetleri araştırılmaya başlanmış, 50,000 Türk etnik temizlik sonucu canlarını kurtarmak için evlerinden ve yerlerinden göç etmiş, adanın büyük bir kısmı işgal edilmiş ve Türkler ada toprağının ancak %3üne tekabül eden gettolara sığınarak 11 yıl boyunca insanlık dışı bir kuşatma altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türkler özgürlüğüne kavuşmuş ve adada huzur ve güven ortamı oluşmuştur. Dolayısiyle 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle bağımsızlık ve özgürlük uğruna can veren aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve saygı ile anıyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Temsilci Zehra Başaran, anmada konuşmasını şöyle sona erdirdi:

“Kıbrıs Türk halkı önce Dr. Fazıl Küçük daha sonra Rauf Denktaş etrafında kenetlenerek yaşam mücadelesi vermiş bir halktır. Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş bizlere yaşamın imkansızlaştığı günlerde umut vermiş, yol göstermiş, birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye ve direnmeye devam etmemiz halinde güzel günlerin geleceğine işaret etmişlerdir. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk insanının kanından ve canından her zaman sağladığı destek için şükranlarımızı bir kez daha yinelerken mücadele tarihimizin toplum liderleri ve dava arkadaşları ve bu uğurda canlarını veren şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken, bu uğurda mücadele ederek sağ kalan gazilerimize de sağlık ve esenlikler dilerim.Sizleri unutmadık ve unutmayacayız.”