CHP Parti Meclisi Olağan Kurultay öncesi son kez toplanacak

3-4 Şubat tarihinde CHP'nin yapacağı 36. Olağan Kurultay öncesi yarın son kez Parti Meclisi (PM) üyeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşecek toplantı, saat 14.00'te başlayacak.PM toplantısında, Olağan Kurultay için hazırlanan rapor, kesin hesaplar ve kurultaya ilişkin hazırlıkların görüşüleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun PM üyelerine bir "teşekkür" konuşması yapacağı ifade edildi.