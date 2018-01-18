18/01/2018 16:49


AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri ilk kez bir arada

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İlk toplantıyı yapmak üzere AK Parti-MHP İttifak Komisyonu üyeleri TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda buluştu

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı. Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı sürdürdü.


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